Gute Nachrichten für alle, die bei „World of Warcraft“ noch neu einsteigen möchten: Hersteller Blizzard passt sein bisheriges Abo-Modell für das erfolgreiche Online-Rollenspiel an. Zwar bleibt die monatliche Gebühr bei 13 Euro, aber die umfasst künftig neben dem Hauptspiel alle bisher erschienen Erweiterungen: „The Burning Crusade“, „Wrath of the Lich King“, „Cataclysm“, „Mists of Pandaria“, „Warlords of Draenor“ und „Legion“. Nicht im Preis enthalten ist dagegen das für den 14. August angekündigte Add-On „Battle for Azeroth“, das für 45 Euro im Laden stehen wird. Eine Ausnahme macht man für Neukunden, die in die „Complete Collection“ investieren: Die enthält neben dem Hauptspiel 30 Tage Spielzeit, eine Charakter-Aufwertung auf Stufe 110 und wirklich alle Add-Ons.

„Battle for Azeroth“ verspricht unter anderem Änderungen am Player-versus-Player-System des Spiels sowie eine Anpassung der entsprechenden PvP-Talente. Aus dem boomenden „Battle Royal“-Genre importiert werden die für den Beginn einer Spielpartie typischen Fallschirmabwürfe, außerdem sollen Spieler künftig auf jedem beliebigen Server in den „Kriegsmodus“ wechseln können.