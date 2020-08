Lukas und Celine radeln mit einem Tandem durch Österreich. Doch bei ihnen ist schnell die Luft raus. (TVNOW / Tokee bros.)

Im Zuge der Corona-Pandemie fallen die Ferienreisen für viele in diesem Jahr kürzer aus. Geurlaubt wird vor allem in Deutschland. Es profitieren davon ein weiteres Mal die rund 3.000 Campingplätze in der Bundesrepublik. So verzeichnete die Campingbranche nach Angaben des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. (BVCD) in den vergangenen zehn Jahren bei den Übernachtungszahlen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von fast fünf Prozent.

Camping jedoch bleibt trotz immer komfortabler werdender Wohnmobile oder supersimpler Wurfzelte, die sich wie von Zauberhand von selbst aufrichten, immer auch ein Abenteuer. Das vor allem unterhaltsame Geschichten schreibt. Wie zum Beleg geht das Doku-Format „Einmal Camping, immer Camping“ über eben das Zelten in seine nunmehr siebte Staffel. Zuletzt erreichte die Reihe bei VOX ein weiteres Mal sehr ordentlichen Zuspruch. Die sechste Staffel kam auf durchschnittlich 6,8 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe.

Nicki und Carola (links) wagen in Südafrika ein größeres Abenteuer. Geschlafen wird lediglich auf einem Dachzelt. (TVNOW / Tokee bros.)

In den neuen sechs geplanten Episoden sind es zunächst Celine und Lukas, denen recht schnell die Puste ausgeht. Kein Wunder, sie sind auch mit einem Tandem durch Österreich unterwegs. Und dann verliert ihr aufblasbarer Zeltanhänger auch noch viel zu schnell Luft.