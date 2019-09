Jeden Monat springen bis zu elf Millionen Gamer weltweit über den Spielgebieten von "Fortnite" ab. Um das Wachstums-Potenzial seines Spiels optimal auszuschöpfen, will Betreiber Epic seinen Mehrspieler-Hit jetzt Einsteiger-freundlicher machen. (Epic Games / People Can Fly)

Mit bis zu elf Millionen aktiven Spielern täglich gehört Epics „Battle Royale“-Hit „Fortnite“ noch immer zur weltweiten Multiplayer-Speerspitze. Umso verblüffender, dass es das Mehrspieler-Gewusel noch immer nicht hinbekommt, Neuankömmlingen den Einstieg zu erleichtern - ein Faktor, der das weitere Wachstum des Titels nicht unbedingt begünstigt.

Zu den gravierendsten Problemen von „Fortnite“ gehört vor allem das Matchmaking - also der Vorgang, bei dem die Server des Betreibers darüber entscheiden, welche Spieler zusammen in eine Gruppe geworfen werden. Bei Games wie „Call of Duty“ oder „Halo“ achtet der fürs Matchmaking zuständige Client in der Regel darauf, dass Profis und Einsteiger nicht im selben Multiplayer-Rudel landen, weil sich ein derartiges Erlebnis für die Neulinge schnell frustrierend gestaltet.

Darum hat Epic an dieser Stelle für das bevorstehende Update 10.40 Besserung gelobt: Künftig soll es deutlich „wahrscheinlicher werden, gegen Gamer ähnlicher Spielstärke anzutreten“, so der Hersteller. Darüber hinaus kündigte man an, mehr „Bots“, also Computer-gesteuerte Feinde ins Spiel integrieren zu wollen. Die sollen gerade Einsteigern den Eindruck vermitteln, gegen menschliche Mitspieler anzutreten, aber dabei deutlich weniger hart agieren. Auch mit dieser Maßnahme will man verhindern, dass „Fortnite“-Neulinge so schnell Frust-Erlebnisse sammeln, dass sie dem Spiel nach nur wenigen Matches wieder den Rücken kehren.