Stein des Anstoßes: Lootboxen wie in "Star Wars: Battlefront 2" oder "Overwatch" sind bei den meisten Fans unbeliebt - aber die Hersteller würden gerne daran festhalten. (Blizzard)

Erst vergangenes Jahr stand das Modell „Loot“- oder „Beute“-Box stark unter Beschuss: Gamer, Journalisten und sogar Behörden beschäftigen sich mit der Praxis viele Spiele-Hersteller, bei der für Echtgeld virtuelle Kisten eingekauft werden, deren Inhalt bis zum Zeitpunkt des Öffnens unbekannt ist. Wenig beliebt ist das Lotterie-Konzept deshalb, weil es in den betreffenden Spielen oft die einzige Möglichkeit ist, um an wichtige Gegenstände oder Figuren-Designs zu kommen - außerdem ist es durch die Verwendung in Free-to-play-Games negativ besetzt und gilt als Glückspiel-verwandt.

Vollpreisspiele wie Electronic Arts „Star Wars“-Shooter „Battlefront 2“ und sogar Warners „Herr der Ringe“-Scharmützel „Mittelerde: Schatten des Krieges“ bedienten sich dieser Praxis und zogen dadurch den Zorn der Community auf sich. Nach massiven Shitstorms entschärften oder entfernten die Entwickler das Verfahren zwar aus ihren Spielen, aber wirklich geschlossen war die „Akte Lootbox“ deshalb nicht. Das könnte sich allerdings bald ändern: Zusammen mit den drei großen Konsolen-Herstellern Sony, Nintendo und Microsoft hat der US-Dachverband der Games-Branche - die „Entertainment Software Association“ (kurz „ESA“) - eine Allianz geschmiedet, bei der es darum geht, den Lootbox-Mechanismus fairer und transparenter zu gestalten.

Künftig sollen Spiele-Titel mit den virtuellen „Schatzkisten“ anzeigen, wie hoch die Chance ist, durch den Kauf Gegenstände bestimmter Objekt-Gruppen zu erhalten. Von der Regelung betroffen wären Spiele, die nach dem Beschluss erscheinen und deren Publisher Mitglied der ESA sind - darunter Activision Blizzard, Bethesda, Disney, Epic Games, Square Enix, Take-Two und Ubisoft. Bereits vor der neuen Regelung veröffentlichte Spiele sind wohl davon ausgenommen und müssen außerdem nicht mit entsprechenden Updates versorgt werden.

Ganz neu ist diese Lösung übrigens nicht: So zwingen chinesische Behörden die entsprechenden Hersteller schon seit Längerem, für Spiele wie "Overwatch" oder Hearthstone" die Chancen offenzulegen, mit denen man Gegenstände aus bestimmten Objekt-Gruppen oder virtuelle Trading-Cards erhält.