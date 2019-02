Mindestens 60 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. (imago)

In St. Petersburg ist ein Gebäude der Universität eingestürzt. Dabei seien möglicherweise mehrere Menschen eingeschlossen worden, teilte der Zivilschutz der russischen Stadt mit. Mehrere Stockwerke seien aus bislang ungeklärten Gründen eingestürzt, hieß es. Mindestens 60 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. In dem Gebäude wurden Medienberichten zufolge Reparaturarbeiten vorgenommen. (dpa)