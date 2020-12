Ermittler gehen von vorsätzlicher Tat aus

Mehrere Verletzte bei Explosion in Nashville

dpa

In der US-Countrymetropole Nashville hat es am Freitagmorgen ein Explosion gegeben. Offenbar ist ein Wohnwagen in die Luft gegangen. Dabei wurden mindestens drei Menschen leicht verletzt.