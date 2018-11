Alfons Schuhbeck, gern gesehener Preisverkünder beim Landfrauen-Küchenwettbewerb, darf beim Jubiläum nicht fehlen. Diesmal werden zehn Siegerinnen aus den vergangenen zehn Jahren bekocht. (BR / Ralph Zipperlen)

Das schöne Wort „lecker“ wird von den beteiligten „Landfrauen“ (vormals Bäuerinnen) eher selten gebraucht, wenn sie einer ihrer geschätzten Mitstreiterinnen bei der Verfertigung eines Drei-Gänge-Menüs Anerkennung zollen möchten. Der kulinarische Wortschatz der jeweils sieben Damen in der BR-Serie „Landfrauenküche“ - jede aus einem anderen bayerischen Regierungsbezirk - ist im Gegenteil fast schon so professionell wie beim Sternekoch Schuhbeck selbst. Schließlich sind die „Landfrauen“ ja allesamt selbst Meisterinnen am Herd, die viel mehr können als schnöde Punkte für Vor-, Haupt- und Nachspeise an die Konkurrentinnen zu vergeben. Nach zehn Jahren und 70 Kochsendungen mit Zutaten aus eigenen Betrieben darf gefeiert werden.

Die Beendigung der zehnten „Landfrauen“-Staffel gibt Grund genug, die Mischung aus Koch- und Lebenskunst samt Alltagsporträt mit einer eigenen Jubiläumssendung stolze 90 Minuten lang zu feiern (Moderation: Florian Wagner). So treffen sich jetzt auf dem Hof der allerersten Siegerin, Regina Meyer aus Linden bei Dietramszell, zehn Siegerinnen aus den vergangenen zehn Jahren. Bekocht werden die Damen vom Produzenten Franz Xaver Gernstl, der Serien-Darstellerin Carina Dengler aus „Dahoam is Dahoam“ und der Kabarettistin Constanze Lindner. Fast von selbst versteht sich, dass Alfons Schuhbeck als erfahrener Verfeinerungsspezialist das auf dem Küchenzettel stehende Weihnachtsmenü launig überwachen wird.