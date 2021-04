Dem geheimnisvollen Reiz der Edelprostituierten Lynn Bracken (Kim Basinger) kann niemand widerstehen. (ZDF/Merrick Morton, Peter Sorel)

Es ist nicht immer einfach, „L.A. Confidential“ (1997) zu folgen. Mehrere Handlungsstränge führen parallel durch die Welt des Verbrechens im Los Angeles der 50er-Jahre. Regisseur Curtis Hanson und Drehbuchautor Brian Helgeland („Mystic River“) betreiben einen eifrigen Wechsel von Erzählperspektiven und Schauplätzen, servieren Identifikationsfiguren und Sympathieträger, um sie uns im nächsten Moment wieder zu entreißen. Doch alle, die sich auf dieses Verwirrspiel einlassen, das 3sat nun in einer Wiederholung zeigt, sehen einen der besten Kriminalfilme der 90er-Jahre.

Im Mittelpunkt stehen drei Polizisten, deren Wege sich während der Ermittlungen in einem Mordfall immer wieder kreuzen. Ein aalglatter Erfolgsmann (Kevin Spacey), ein aufstrebender Ehrgeizling (Guy Pearce), ein kompromissloser Fanatiker (Russell Crowe) - sie nehmen, mehr oder minder gemeinsam, den Kampf im Sumpf des Verbrechens auf, mitten in einer Stadt, in der Verschwörung, Korruption und Mord an der Tagesordnung sind.