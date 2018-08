So präsentierten sich die wiedervereinten Eagles im Jahr 2013 (von links): Don Henley, Glenn Frey, Joe Walsh and Timothy B. Schmit. Nun kann sich die Band freuen, das meistverkaufte Album aller Zeiten produziert zu haben. (Danny E. Martindale/Getty Images for Sundance London)

Seit Jahren führte Michael Jacksons „Thriller“ die Liste der meistverkauften Alben aller Zeiten an. Wie der „Rolling Stone“ berichtet, wurde der 2009 verstorbene King of Pop nun allerdings vom Thron gestoßen. Demnach hat die Recording Industry Association of America (RIAA) die Plattenverkäufe neu berechnet und dabei festgestellt, dass sich das Eagles-Album „Their Greatest Hits 1971-1975“ noch häufiger verkauft hat.

Der 1976 veröffentlichte Longplayer habe 36-mal Platin gewonnen, „Thriller“ hingegen nur 33-mal. Eine Platinauszeichnung entspricht einer Million Albenverkäufen, wobei auch Downloads und Streams in die Berechnung einbezogen wurden. So entsprechen zehn Downloads beziehungsweise 1.500 Streams einem verkauften Album. Auf Platz drei der meistverkauften Alben aller Zeiten liegen ebenfalls die Eagles mit ihrer 1976 veröffentlichten Platte „Hotel California“, die 16-mal Platin gewann.

Am 29. August wäre Michael Jackson 60 Jahre alt geworden. Nun stießen die Eagles ihn vom Thron als Künstler mit dem meistverkauften Album aller Zeiten. (Getty Images)

„Wir danken unseren Familien, unserem Management, unserer Crew, den Menschen beim Radio und vor allem unseren Fans, die uns 46 Jahre lang trotz aller Hochs und Tiefs die Treue gehalten haben“, zitiert der „Rolling Stone“ aus einer Stellungnahme von Eagles-Sänger Don Henley. „Es war wirklich eine Achterbahnfahrt!“