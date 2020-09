Melina und Tim haben die diesjährige Staffel der RTLZWEI-Kuppelshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" gewonnen. (RTLZWEI)

Die Würfel sind gefallen: Nach vier Wochen voller Dramen, Flirts und, ja, auch großen Gefühlen wurde am Montagabend das Finale der RTLZWEI-Kuppelshow „Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe“ ausgestrahlt. Am Ende hatte die Community das letzte Wort darüber, welches der vier Final-Couples die Show gewinnen sollte. Über die „Love Island“-App konnten die Zuschauer für die Paare Anna und Marc, Melina und Tim, Chiara und Melvin sowie Sandra und Henrik abstimmen. Die Moderatorin Jana Ina Zarrella hat schließlich zusammen mit der Ex-Islanderin Melissa das Ergebnis verkündet.

„Jedes Couple von euch hat etwas Besonderes“, stellte Zarella vor der Bekanntgabe fest. Doch nur ein Paar konnte die Show gewinnen: „Das Couple mit den meisten Stimmen der Zuschauer beim Voting, die Gewinner von 'Love Island' 2020, die Namen dieser beiden sind - Melina und Tim“, verkündete die 43-Jährige. Die Gewinner konnten ihr Glück zunächst gar nicht fassen: Sowohl die 23-jährige Melina als auch ihr gleichalteriger Partner zeigten sich sprachlos. Am Ende verkündete Tim: „Ich bin sehr glücklich, vielen Dank an die, die für uns gevotet haben. Vielen Dank einfach.“

Am Ende siegte die Liebe: Die Gewinnsumme von 50.000 Euro wollen Melina und Tim teilen. (RTLZWEI)

Doch damit war es noch nicht vorbei, denn Moderatorin Zarella leitete die „letzte Challenge dieser Staffel“ ein: „Ich habe hier zwei Umschläge für euch, in einem sind 50.000 Euro, in einem kein Cent. Jeder kann sich einen Umschlag aussuchen. Wer den Umschlag mit Geld hat, entscheidet: liebevoll teilen oder alles für sich selbst behalten.“ Nach der Wahl der Umschläge lag es an Melina über die 50.000 Euro in ihrem Umschlag zu entscheiden. Sie war sich sofort sicher: „Das muss ich mir nicht überlegen. Wir haben das zusammen gemacht. Also teilen wir das natürlich auch.“