Robyn - Honey (Warner Music)

Den Begriff „Scandi-Pop“ haben vor allem amerikanische Musikjournalisten geprägt, als ihnen aufgefallen ist, dass in den 2010er-Jahren viele einflussreiche Pop-Musiker und -Produzenten aus Skandinavien kamen. Es ist etwas merkwürdig und vielleicht typisch amerikanisch, diese Künstler aufgrund ihrer Herkunftsländer zusammenzufassen. Es ist aber auch eine interessante Beobachtung, dass gerade Künstler, die nicht in die Traumfabrik von Übersee hineingeboren werden, oft neue Pop-Impulse zu geben. Eine solche Künstlerin ist die Schwedin Robyn. Die hat zwar bereits ein Vierteljahrhundert Musikkarriere hinter sich, die größten Erfolge und Lobreden verschaffte ihr aber erst der 2010 veröffentlichte Alben-Zyklus „Body Language“. Dann kam acht Jahre lang kein Solo-Album - im Pop-Geschäft eine verdammt lange Zeit. Mit „Honey“ meldet sich Robyn nun zurück.

Es wirkt fast, als seien die Fans angesprochen, die verzweifelt den Hashtag #releasehoneydamnit verbreiteten, wenn Robyn auf dem Titeltrack des jetzt endlich erscheinenden Nachfolgers zu „Body Language“ singt: „No, you're not going to get what you need / Baby, I have what you want / Come get your honey.“

Robyn präsentiert sich auch auf ihrem neuen Album "Honey" als echte Pop-Visionärin. (Mark Peckmezian)

2010 brachte Robyn den Pop-Sound auf den Punkt, der die darauffolgenden Jahre prägen sollte. Die hellen Synthesizer, den Schuss Düsternis im Gesang, den man auch bei Lorde, MØ oder The Weeknd findet. 2018 hat sie diesen Sound überwunden.„Baby Forgive Me“ könnte der Soundtrack zu einem David-Lynch-Film sein. Blecherne Vocoder-Effekte und eine schiefe Backing-Stimme treffen auf einen wabernden New-Wave-Beat. „Between The Lines“ ist eine wilde Aneinanderreihung von Stilzitaten, im Hintergrund fiepen Glitches und Computergeräusche. Als auf „Beach2k20“ das erste Mal ein „Let's go party!“ gesungen wird, ist es eine fallende Halbton-Melodie, umgeben von Telefonaufnahmen und apathischem Sprechgesang.

„Honey“ hat nichts mehr von dem ekstatischen Tanz mit einem geliebten Menschen in der Mitte des Clubs. Die eingängigsten Tracks klingen eher wie der einsame Nachhauseweg, wenn man zu viel getrunken und dem geliebten Menschen den Drink auf die Hose gekippt hat. Die experimentierfreudigsten Tracks hingegen klingen, als würde während der Party die Technik eine Revolution starten. „Anti-Pop“ oder „Dekonstruktion“ wären dafür zu große Worte. Wir leben in einer Zeit, in der Pop-Musik ohnehin nicht mehr als Formel oder Korsett zu verstehen ist. „Honey“ scheint aber doch ausloten zu wollen, wie experimentell sie sein kann und präsentiert sich als Mensch-Maschine aus musikalischen Einflüssen und Robyn und digitaler Aufnahmetechnik. Dass das der Sound der 2020-er wird, ist jetzt noch schwer vorstellbar, aber definitiv nicht auszuschließen.