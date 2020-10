Berliner „Tatort“-Star

Meret Becker über ihr „Tatort“-Aus: „Aus finanzieller Sicht dusselig“

Manche behalten und beschützen ihre „Tatort“-Rolle auf Lebenszeit. Nicht so Meret Becker. Die Darstellerin der Berliner Kommissarin Nina Rubin hört in Bälde freiwillig auf. Auch wenn der Entschluss „eigentlich dusselig“ sei, wie sie nun in einem Interview kundtat.