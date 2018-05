Zwei Verletzte

Messerangriff in Flensburg: Mutmaßlicher Angreifer ist tot

In einem Intercity in Schleswig-Holstein hat es am Mittwochabend einen Messerangriff gegeben. Der mutmaßliche Angreifer ist tot.