Mesut Özil hat sein eigenes eSports-Team weiter verstärkt: Der digitale Profi-"FIFA"-Kicker Josh Banh aus Conneticut kickt fortan virtuell für ihn. (Francois Nel/Getty Images)

FC-Arsenal-Star und Ex-Nationalspieler Mesut Özil hat ein weiteres „FIFA“-Talent für sein eSports-Team verpflichtet: Der 16 Jahre junge Josh „Squirrel“ Banh verstärkt die digitale Mannschaft ab sofort - neben Fatih Üstün aus Dänemark und dem brasilianischen Digital-Gladiator Pedro Resende Soares, die bereits vorher unterschrieben haben.

Josh Banh hat chinesisch-vietmanesische Wurzeln, lebt derzeit in Conneticut und ist seit 2017 ein angesagter eSports-Spieler. Vergangenes Jahr konnte sich Banh für das „FIFA“-Turnier FIWC qualifizieren, doch wegen der scharfen Jugendschutz-Bestimmungen des Wettbewerbs durfte der Ausnahme-Spieler leider nicht antreten. Nach Vollendung des 16. Lebensjahres hat der Amerikaner außerdem bei Offline-Austragungen gezeigt, was in ihm steckt: Dabei schaffte es Banh schließlich bis ins „FUT-Tournament“ in Manchester.