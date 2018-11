Zurück im Rampenlicht: Michael Patrick Kelly ist wieder bei "Sing meinen Song" dabei. Diesmal als Gastgeber. (VOX / Robert Grischek)

Aktuell sorgt er als Coach bei „The Voice of Germany“ für Diskussionen und Emotionen. Nun geht es für Michael Patrick Kelly schnellen Schritts ins nächste Musikformat. In der beliebten VOX-Show „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ gibt der Ex-Kelly-Family-Star 2019 erstmals den Gastgeber. Ein Unbekannter ist der 40-Jährige in der Sendung aber nicht: Bereits 2017 interpretierte Kelly in der vierten Staffel als Gast die Songs seiner Kollegen - und bescherte dem Kölner Sender damit Rekordquoten von über 20 Prozent.

Nun also verschlägt es den Superstar erneut nach Südafrika, wo er diesmal selbst sechs neue Gäste empfängt. Mit dabei ist der belgische Singer-Songwriter Milow, der Pop-Musiker Johannes Oerding, Newcomer Wincent Weiss, der deutsch-spanische Latin-Musiker Alvaro Soler , Metal-Musikerin Jennifer Haben sowie Erfolgssängerin Jeanette Biedermann.

Michael Patrick Kelly sorgt in der neuen "The Voice"-Staffel gern für Lacher und Emotionen. (ProSieben / SAT.1)

Kelly freut sich auf den neuerlichen musikalischen Ausflug auf die Südhalbkugel: „Die Erfahrung in Südafrika 2017 bleibt unvergesslich und ich hatte mir insgeheim gewünscht, irgendwann noch mal dabei zu sein“, so der Musiker. „Ich liebe diese Show, in der es um Musiker und ihre Geschichten und die Stories hinter den Songs geht. Ich freue mich total auf eine internationale Truppe von Artists, die auch sehr unterschiedliche Musik-Genres mitbringen.“