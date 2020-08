Schlagersänger Michael Wendler wird 2021 Juror von DSDS. (TVNOW)

Wenn Anfang 2021 die neue Staffel der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ startet, wird vieles anders sein - allen voran die Jury.

Am Montag gab der Sender bekannt, dass Pietro Lombardi und Oana Nechiti nicht mehr in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzen werden, um sogleich mit Mike Singer einen ersten Nachfolger zu präsentieren. Der 20-Jährige Teenie-Star ist der bisher jüngste Juror in der „DSDS“-Geschichte - und gerade einmal zwei Jahre älter als der 2002 begonnene Gesangswettbewerb.

Laura Müller und Michael Wendler, mittlerweile Familie Norberg, sind fester Bestandteil des TVNOW-Programms. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

König trifft Titan

Nun vermeldete RTL.de einen weiteren Neuzugang, bei dem es sich um einen alten Schlagerhasen handelt. Michael Wendler, selbsternannter „König des Popschlagers“ und frisch vermählter Reality-TV-Star („Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet“), wird neben dem „Pop-Titan“ Dieter Bohlen in der Jury Platz nehmen.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden“, sagt der Schlagersänger.

Wer die Letzte im Jury-Bunde sein wird, ist noch unklar.

Vor dem Bereits im März hatte „DSDS“ einen Juror verloren: Der Sänger Xavier Naidoo wurde während der laufenden 17. Staffel aus dem Format ausgeschlossen. Grund dafür war ein online kursierendes Video, in welchem der 48-Jährige umstrittene Textzeilen mit fragwürdigem Inhalt sang. Damals hatte der Schlagersänger Florian Silbereisen provisorisch seinen Platz eingenommen.