Moderator Kai Pflaume begrüßt diesmal auch Zuschauer des Schweizer Fernsehens. (NDR/Thorsten Jander)

Premiere bei „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“: Erstmals ist das Schweizer Fernsehen SRF Co-Partner der ARD-Samstagabendshow, die somit diesmal parallel nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz ausgestrahlt wird. Und thematisch hat sich das Team um Moderator Kai Pflaume daher natürlich auch um Gäste aus der Alpenrepublik gekümmert. Allen voran kommt erstmalig - als eine Art gut gelaunte, wie immer strahlende Sonderbotschafterin - Top-Star Michelle Hunziker in die Sendung. Sie wird gegen die zehnjährige Indi zum Seilsprung-Duell antreten - auf einem sogenannten „Moonhopper“-Gefährt.

Hat Ina Müller die Rille raus?

Kai Pflaume achtet natürlich darauf, dass die Sicherheitsabstände in Corona-Zeiten eingehalten werden. (NDR/Thorsten Jander)

Über ihre langjährige Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk wird die Moderatorin Hunziker gerne mit dem „Wetten, dass..?“-Moderator Thomas Gottschalk in Verbindung gebracht, über ihre frühere Ehe mit Sänger Eros Ramazotti mit ihrer Wahlheimat Italien. Tatsächlich ist die 43-Jährige allerdings Schweizerin. Sie wurde als Tochter einer Niederländerin und eines Schweizer Kunstmalers im Kanton Tessin geboren und spricht neben Italienisch, Deutsch, Französisch und Englisch auch Niederländisch. Auch auf ihr Sprachtalent wird in der Sendung vermutlich eingegangen.

In ihrem Kernbereich Musik muss sich Hunzikers „Klein gegen Groß“-Kollegin Ina Müller behaupten: Die Sängerin und „Inas Nacht“-Moderatorin könnte allerdings ebenfalls ins Schwitzen geraten: Der zehnjährige David gibt vor, dass er Titel und Interpret von diversen Künstlern allein beim Blick auf das Rillenmuster einer Schallplatte erkennt. Ob Ina Müller das wohl auch schafft? Weitere Star-Gast der Sendung ist unter anderem die Box-Legende Wladimir Klitschko, der zum ersten Mal überhaupt als Kandidat in einer Spielshow auftritt.