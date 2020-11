Bezaubernd: Michelle Hunziker moderiert den eher putzigen Gesangswettbewerb. (SAT.1 / Julian Essink)

Aus der Tatsache, dass die neue SAT.1-Showreihe ein bisschen, nun ja, gaga angelegt ist, macht man beim Sender kein Hehl. Deswegen heißt das neue Wettsingen auch „Pretty in Plüsch - die schrägste Gesangsshow Deutschlands“. Für die Freitagsreihe hat man sich mit Michelle Hunziker, bekannt geworden bei „Wetten, dass ..?“ und lange beim „Supertalent“ ein typischer RTL-Star, eine außergewöhnlich charmante Moderatorin geangelt. Und eben sechs Plüsch-Charaktere. Wie bei den berühmten Bauchrednern mit ihren Puppen treten in der Show jeweils ein Promi und eine zugeordnete „Puppette“ zu einer eigenwilligen Musikdarbietung mit einem Song im Duett an. Am Ende wählen die Zuschauer das Siegerpaar.

Sarah Lombardi und der Bergdoktor: Ein charmantes Paar!

Jessica Paszka wirkt nicht so, als ob sich sie an der Seite ihres Puppenpartners unwohl fühlt. (SAT.1/Julian Essink)

In der Jury sitzen ebenfalls sehr bekannte Unterhaltungsgrößen: Sarah Lombardi und der ZDF-„Bergdoktor“ Hans Sigl. Sie begutachten mit Kennerblick die Darbietungen der vier Live-Shows. Und wie kam die schöne Schweizerin ausgerechnet unter die Puppen? „Ich habe mich sofort in 'Pretty in Plüsch' verliebt!“, erklärt Michelle Hunziker. „Eine Show, wie es sie noch nirgendwo auf der Welt gibt. Unsere Puppen-Stars coachen ihre prominenten Partner für das gemeinsame Duett auf der großen Showbühne, und ich bin so gespannt, welche ungeahnten Gesangstalente die Plüsch-Charaktere aus unseren Promis herauskitzeln.“

Ihre Einschätzung für ein gutes Erfolgsrezept in der neuen SAT.1-Showreihe? „Wer gewinnen will, muss als Team hart arbeiten und üben, da werden die Emotionen Purzelbaum schlagen“, so Michelle Hunziker. „Das wird ein Spaß! Und vielleicht werde auch ich den Zuschauern noch mal eine ganz andere Seite von mir zeigen ...“

Michelle Hunziker setzt geballte Sinnlichkeit ein, um der Show zum Erfolg zu verhelfen. (SAT.1 / Julian Essink)

Die ersten Stars, die sich auf das Wagnis einlassen, stehen schon fest: Hardy Krüger Jr. und Jessica Paszka werden mit Plüsch-Puppen im Duett trällern. Zuletzt hatte sich der Schauspieler mit der Maki-Puppe „Polly“ auf den gemeinsamen Auftritt vorbereitet. Reality-Star Paszka, bekannt aus „Der Bachelor“, „Die Bachelorette“ oder „Fort Boyard“ bekommt Plüsch-Lauch „Kevin Puerro“ als Gesangspartner an die Seite gestellt.