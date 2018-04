"Ich schreibe einfach nur. Das meiste davon momentan für die Stones": Mick Jagger hat seinen Fans Hoffnung auf neue Songs gemacht. (Fiona Goodall/Getty Images)

Haben die Rolling Stones neue Songs im Gepäck, wenn sie im Juni auf ihrer „No Filter“-Tour auch in Deutschland Station machen? Gut möglich. In einem Interview mit der irischen Zeitung „Independent“ erklärte Mick Jagger, er arbeite momentan an neuen Stücken. „Ich schreibe einfach nur. Das meiste davon momentan für die Stones. Ich denke nicht viel nach über das, was ich geschrieben habe. Ich pflüge einfach voran“, erklärte der Frontmann der britischen Band.

In einem kryptischen Post bei Twitter kündigten die Stones außerdem eine neue Veröffentlichung an. Unterlegt von den Tönen zu „Start me up“ zeigt ein kurzes Video offenbar ein neues Boxset mit alten Aufnahmen.

Im Juni machen die Rolling Stones mit ihrer "No Filter"-Tour auch in Berlin und Stuttgart Station. (Carlos Muller/Getty Images for TDF Productions)

Zuletzt hatten die Rolling Stones 2016 das Studioalbum „Blue & Lonesome“ veröffentlicht. Die Platte enthielt ausschließlich Coverversionen klassischer Blues-Songs.