Microsoft stellt Xbox-Zahlen vor und bringt „Game Pass“ auf PC

teleschau - der mediendienst

Die Xbox One X hat Microsoft gigantische Zuwächse im Gaming-Segment beschert, außerdem will man den Abo-Service „Game Pass“ von der Xbox One auf den PC ausweiten.