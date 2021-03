Vom ollen "Doom" bis hin zum letzten "Wolfenstein": Der Xbox Game Pass wird um 20 Bethesda-Titel erweitert. (Microsoft)

Kaum gab es von den Kartellbehörden grünes Licht für die 7,5 Milliarden Dollar teure Übernahme von Bethesda durch Microsoft, da werden die ersten Auswirkungen spürbar. Microsoft wertet sogleich sein Spiele-Abo Xbox Game Pass deutlich auf. Folgende 20 Bethesda-Spiele sind nun zusätzlich abrufbar - die meisten auf PC, Konsolen und über die xCloud auch auf mobilen Geräten. Für Letzteres wird eine „Ultimate“-Mitgliedschaft benötigt.

„Dishonored Definitive Edition“ (Konsole, PC, Cloud)

„Dishonored 2“ (Konsole, PC, Cloud)

„Doom“ (1993) (Konsole, PC, Cloud)

„Doom 2“ (Konsole, PC, Cloud)

„Doom 3“ (Konsole, PC, Cloud)

„Doom 4“ (Konsole, PC, Cloud)

„Doom Eternal“ (Konsole, PC, Cloud)

„The Elder Scrolls 3: Morrowind“ (Konsole, PC)

„The Elder Scrolls 4: Oblivion“ (Konsole, PC)

„The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition“ (Konsole, PC, Cloud)

„The Elder Scrolls Online“ (Konsole, Cloud)

„The Evil Within“ (Konsole, PC, Cloud)

„Fallout 4“ (Konsole, PC, Cloud)

„Fallout 76“ (Konsole, PC, Cloud)

„Fallout: New Vegas“ (Konsole)

„Prey“ (Konsole, PC, Cloud)

„Rage 2“ (Konsole, PC, Cloud)

„Wolfenstein: The New Order“ (Konsole, PC, Cloud)

„Wolfenstein: The Old Blood“ (Konsole, PC, Cloud)

„Wolfenstein: Youngblood“ (Konsole, PC, Cloud)

Tempo-Schub und große Ankündigungen

Einzelne Spiele sollen laut Microsoft auch vom neuen „FPS-Boost“ auf der Xbox Series X profitieren. Ein neues Feature, das alten Spielen auf der neuen Hardware noch mehr Beine macht, ohne dass Entwicklern große Aufwände entstehen. Welche Titel in den Genuss höherer Bildwiederholungsraten kommen, will Microsoft in Kürze verraten.

Darüber hinaus versprach der Software-Riese aus Redmond in einem Blog-Beitrag: „Bethesda arbeitet bereits mit allen Kräften an den nächsten großen Ankündigungen, über die ihr im Laufe des Jahres mehr erfahren werdet.“ Bekannt ist: Die angeschlossenen Studios sitzender derzeit an einem neuen „Indiana Jones“-Spiel, „The Elder Scrolls 6“ und „Starfield“.