Volle Star-Power für die neuen Folgen von „Black Mirror“: In der fünften Staffel der britischen Science-Fiction-Serie, die seit 5. Juni bei Netflix zu sehen ist, tummeln sich einige bekannte Gesichter. Am populärsten dürfte sicherlich Sängerin Miley Cyrus sein, die in der Episode „Rachel, Jack und Ashley Too“ die Rolle der depressiven Musikerin Ashley O übernimmt. Die stellt in einer TV-Show eine Puppe vor, die dank künstlicher Intelligenz ein nahezu identisches Ebenbild ihrer selbst sein soll. Cyrus ist aber bei weitem nicht das einzige prominente Gesicht, das sich in den drei neuen Folgen der Anthologie-Serie die Ehre gibt.

So kommt es in der Folge „Striking Vipers“ zum Aufeinandertreffen der beiden Marvel-Stars Anthony Mackie („Avengers: Endgame“) und Pom Klementieff („Guardians of the Galaxy“). In der Geschichte von zwei College-Freunden, die sich in der virtuellen Welt eines Online-Spiels verlieren, wirkt auch Yahya Abdul-Mateen II mit, der zuletzt in Jordan Peeles Horror-Schocker „Wir“ zu sehen war. Daneben gehören in den drei einstündigen Episoden Schauspieler wie Andrew Scott (Jim Moriarty in „Sherlock“), Topher Grace („Die wilden Siebziger“), Angourie Rice („Spider-Man: Homecoming“) und Madison Davenport („Shameless“) zum Cast.