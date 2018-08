Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Millionen-Prämie beim „Dota 2“-Turnier „The International“: Das sind die Gewinner

Satte 24 Millionen Dollar für eSport-Profis gab es am 26. August in Vancouver zu gewinnen: An diesem Tag gipfelte die „Dota 2“-Meisterschaft „The International“ in einem spektakulären Finale. Und die Gewinner sind ...