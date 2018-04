Transportmaschine vom Typ Iljuschin IL-76. Ein Flugzeug diesen Typs soll in der algerischen Provinz Blida mit rund 200 Armeeangehörige an Board abgestürzt sein. Foto: Azhar Rahim/Symbol (dpa)

In Algerien ist nach arabischen Medienberichten ein Militärflugzeug abgestürzt. Dem staatlichen Fernsehen des Landes zufolge sind dabei mindestens 105 Menschen getötet worden. Die algerische Nachrichtenseite "Ennahar Online" berichtete am Mittwoch, die Maschine russischer Bauart sei in der Provinz Blida im Norden des Landes nahe der Hauptstadt Algier verunglückt. Der Bericht stützte sich dabei auf Augenzeugenberichte. Auch die Nachrichtenagentur APS bestätigte den Absturz.

Berichten zufolge sollen sich 200 Armeeangehörige an Bord des Flugzeugs befunden haben. Fernsehbilder zeigten offensichtlich Flugzeugteile, aus denen Rauch stieg, und Rettungswagen auf einem Feld. (dpa/cah)