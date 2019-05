Tollen "Minecraft"-Schweinchen bald auch in der Fußgängerzone herum? Ein Teaser-Video von Microsoft gewährt erste Einblicke in eine Augmented-Reality-"Minecraft". (Microsoft / Mojang)

Obwohl es um „Minecraft“ inzwischen etwas ruhiger geworden ist, strömen noch immer Monat für Monat 90 Millionen Fans in den kreativen Klotzkopf-Kosmos - und das, obwohl der Dauerbrenner am 17. Mai schon sein zehnjähriges Bestehen feiert. Zum Jubiläum deutete Hersteller Microsoft bei der Entwickler-Konferenz „Build 2019“ sensationelle Neuigkeiten an: Ein Teaser-Video zeigt eine Augmented-Reality-Anwendung, mit der sich per Smartphone ein Blick in die „Minecraft“-Welt werfen lässt. Ob es sich dabei um eine vollwertige AR-Version des Spiels oder um ein Spin-Off handelt, ist allerdings unklar. Nähere Informationen sollen zum „Minecraft“-Jubiläum am Freitag, 10. Mai, folgen.

Tatsächlich kokettiert Microsoft schon lange mit „AR“-Versionen seiner bekannten Bauklotz-Spielwiese: Schon vor Jahren zeigte der Hersteller eine „Minecraft“-Version für sein Augmented-Reality-Headset HoloLens, bei der die Spielwelt nach Art eines Board-Games auf einem Tisch ausgerollt wurde.