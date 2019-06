Da macht die Reisegruppe wider Willen große Augen: Gabato (Luis Guzmán, vorne), Sean (Josh Hutcherson, hinten links), Kailani (Vanessa Hudgens) und Hank (Dwayne Johnson) können nicht glauben, was sie sehen. (MG RTL D / Warner Bros.)

Ob Jules Verne sich jemals hätte träumen lassen, dass seine fantasievollen Romane dereinst zu Vorlagen für klamaukige Verfilmungen werden? Regisseur Brad Peyton („Cats & Dogs: Die Rache der Kitty Kahlohr“) jedenfalls schaffte es, mit „Die Reise zur geheimnisvollen Insel“ (2012) einen spannenden Verne-Stoff in eine Geschichte ohne viel Substanz zu verwandeln. Unter dem Strich unterhalten Ex-Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson und seine Mitstreiter ihr Publikum aber gut.

Dwayne Johnson begibt sich als Muskelberg Hank eher unfreiwillig in den Dschungel: Der verantwortungsbewusste Glatzkopf will Stiefsohn Sean (Josh Hutcherson), der einen kryptischen Funkspruch abgefangen hat, nicht alleine in den Südpazifik reisen lassen. Die Vater-Sohn-Geschichte ist auch der eigentliche Dreh- und Angelpunkt des Films. Doch die Moral - die Eltern meinen es doch immer nur gut, wenn sie etwas verbieten - wird etwas zu platt vermittelt.

Dwayne Johnson kämpft sich als smarter Stiefdaddy durch einen skurrilen Dschungel. (MG RTL D / Warner Bros.)

