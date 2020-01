In einer nachgestellten Spielszene wird gezeigt, wie Heimkinder unfreiwillig zu Medikamententestern wurden. (SWR/Bildersturm Filmproduktion)

Höchste Zeit, einen Skandal aufzudecken: Wie Filmemacherin Daniela Schmidt-Langels in ihrer neuen, vom SWR produzierten ARD-Dokumentation „Die Story im Ersten: Versuchskaninchen Heimkind“ zeigt, wurden seit Beginn der Bundesrepublik bis in die 1970er-Jahre mit Wissen von Ärzten und Pharma-Konzernen verhaltensauffällige Kinder in Institutionen, die sie eigentlich schützen sollten, für Medizin-Versuche missbraucht. Viele der ehemaligen Heim- und Psychiatrie-Insassen, die in oft völlig überfüllten, von der Außenwelt abgeschotteten und meist autoritär geführten Einrichtungen ohne ihr Wissen zu Opfern von Medikamenten-Tests wurden, leiden bis heute unter den Folgen. Schmidt-Langels hat es geschafft, Nachkommen von beteiligten Ärzten sowie drei ehemalige Heimkinder vor die Kamera zu holen, die sich mit ihr zu einer beklemmenden Spurensuche aufmachen.