Im vergangenen Jahr stand Giorgio Moroder für einen seltenen Auftritt in Turin auf der Bühne. Jetzt kündigte die Musiklegende eine Tournee an. (Filippo Alfero / Getty Images for OGR Turin)

Er gilt als Vater des Disco-Sounds, komponierte unzählige Hits der 70er- und 80er-Jahre und gewann drei Oscars - aber auf Tournee war Giorgio Moroder noch nie. Im kommenden Jahr will es der heute 78-Jährige nun aber endlich wissen: Moroder tourt durch 15 europäische Städte und macht dabei auch in Berlin (12. April), Düsseldorf (13. April) und Frankfurt (14. April) Station.

Unter dem Titel „The Celebration of the 80s“ wird er zusammen mit einer Band und mehreren Sängern „Höhepunkte seiner produktiven Karriere in einer spektakulären Bühnenshow“ präsentieren, so die offizielle Ankündigung der Tournee. Die Fans erwarten „sowohl Klassiker als auch moderne Songs“, heißt es weiter. Moroder selbst wird als Dirigent auf der Bühne stehen sowie Klavier und Vocoder spielen und „persönliche Geschichten teilen, die nie zuvor die Wände seines Studios verlassen haben“.

Im Jahr 1971 posierte Giorgio Moroder mit seiner damaligen Frau Heidi für die Kameras. (Blackman / Daily Express / Getty Images)

„Das ist etwas, das ich schon immer mal machen wollte“, lässt sich Moroder zitieren. „Früher war es für einen Produzenten nicht möglich, das Studio zu verlassen. Das war Aufgabe der Sänger. Heute sind DJs und Produzenten die Stars der Szene, also habe ich das Gefühl, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist.“

Moroder, 1940 in Südtirol geboren, lebt heute meist in den USA. Im München der 70er-Jahre entdeckte er die Sängerin Donna Summer, die als alleinerziehende Mutter in der bayerischen Landeshauptstadt gestrandet war. Zusammen mit dem Produzenten Harold Faltermeyer schuf Moroder für Summer einen neuartigen Disco-Sound, der die Musiklandschaft der kommenden Jahre prägte. Mordoder arbeitete auch mit vielen anderen Größen der Popmusik zusammen, darunter Elton John, Cher und Freddie Mercury. Für drei seiner Filmmusiken, darunter die Songs „Flashdance ... What a Feeling“ und „Take My Breath Away“ aus „Top Gun“, erhielt Moroder einen Oscar.