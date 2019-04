Hinnerk (Oliver Wnuk) hat ein fehlendes Beweismittel in den Dünen gefunden: den roten Schuh des Mordopfers Marion Caspary. Ina (Julia Brendler) telefoniert sofort mit Kommissar Sievers, um ihm von dem sichergestellten Indiz zu berichten. (ZDF / Georges Pauly)

Starren Blicks sitzt eine Tote am Sylter Strand - in einem Strandkorb. Während Kommissar Sievers (Peter Heinrich Brix) noch die Spuren im Sand verfolgt, macht Kollege Feldmann (Oliver Wnuk) gleich den Profiler und setzt sich neben die Tote. Er will sich als Nachfolger seines Chefs profilieren, denn der will zurück nach Kiel, „weiter ins Landesinnere“. Zuvor hat er Ina Behrendsen (Julia Brendler) gleich mal als seine Nachfolgerin ausgeguckt, indem er ihr Kompetenz und Sachverstand bescheinigt. Verständlich, dass sich die möglichen Nachfolger ihres Chefs später verbal immer wieder in die Haare geraten - ein running Gag, der im neuen „Nord Nord Mord“-Krimi recht gut funktioniert.

Weil die Mordspur aber alsbald ins nahe gelegene Altenheim führt, schiebt sich fortan ein gegnerisches Seniorentrio in den Vordergrund: 23 Jahre Seenotrettung auf dem Buckel und gut eingespielt. - Dem zehnten Film der Reihe „Nord Nord Mord“, dem zweiten mit Brix, gelingt es durchaus, die Balance zwischen Krimi und Komödie zu halten.

Ingo Osborn (Dietrich Hollinderbäumer, links), Olaf Bolt (Dieter Hallervorden, Mitte) und Piet Pinter (Rolf Becker) haben zufrieden den Leuchtturm erreicht. Nachdem sie ihren Freund Piet Pinter erfolgreich aus der Polizeihaft befreiten, soll die Flucht von hier aus weitergehen. Ahnen sie, dass Feldmann ihnen auf der Spur ist? (ZDF / Georges Pauly)

Es ist eine schlau-schöne Geschichte, die uns da der Autor Thomas Walendy (Regie: Christian Theede) in zuweilen üppigen Sylter Strand- und Dünenbildern erzählt. In einer Art Beachvolleyball-Match, um im Strandbild zu bleiben, stehen sich Sievers samt Kollegen und die drei alten Herren aus dem Seniorenheim gegenüber. Einer der drei ist dement, aber eben auch so schlau, dass er Hinweise auf den möglichen Mörder geben könnte. Wenn er es denn nicht selber war. Man hat den dementen Piet Pinter (Rolf Becker) in der Nähe der Toten am Strand aufgegriffen. Kopf des Altherrentrios aber ist Dieter Hallervorden als Olaf Bolt. Für ihn gilt es, Pinter zu retten, den Feldmann partout des Mordes überführen will. Dietrich Hollinderbäumer wiederum hat als Dritter im Bunde den ganz großen Trumpf im Ärmel, wenn er den von den drei Alten gekidnappten Feldmann von den Vorzügen einer Niederlage gegenüber Julia überzeugt: Mit einer künftigen Chefin sei der Sex doch viel besser. Zweifellos gewagt im Zeichen der Me-too-Debatte, aber zwischen den runden Metallwänden des zum Verlies gewandelten Sylter Leuchtturms durchaus überzeugend.

Der Strandkorbmörder ist da von Sievers und der Kollegin Julia schon gefunden. Der Weg führte über die Mutter der Toten, die ihre Tochter partout auf Sylt begraben will, zu einem Sylter Bestattunsinstitut. Vom Feinsten sind da die Urnen, die Sievers staunen lassen. „Zu schade, um sie in der Erde zu vergraben“, meint Sievers. „Wir versenken sie in der Nordsee“, sagt der Institutsinhaber stolz. Mehr sei hier nicht verraten - aber doch so viel, dass die Reise der drei alten Herren am Ende per Fischkutter gen Rio geht - ein wunderbares Bild. Den nahen Container, den Sievers gleich darauf auf dem Bildschirm hat, muss er ziehen lassen. Entern, so sagt er, sei nun mal nicht erlaubt.