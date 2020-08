Guido Cantz hat als Schauplatz für die Sommerausgabe diesmal die Mecklenburger Seenplatte gewählt. (SWR/Philipp Pröttel)

Urlaub im eigenen Land, gerne auch mal abseits der allseits bekannten Sehenswürdigkeiten, das liegt derzeit schwer im Trend. Guido Cantz trifft mit der Wahl der Mecklenburgischen Seenplatte mit ihren idyllischen Rückzugsmöglichkeiten in bewegten Zeiten genau den Nagel auf den Kopf. Von dort meldet er sich für die alljährliche Sommer-Ausgabe „Verstehen Sie Spaß? - Spezial“, in der er zusammen mit seinem ARD-Team die originellsten, verrücktesten und aufwendigsten Streiche der vergangenen Sendungen Revue passieren lässt.

Max Giesinger in Todesangst

Thomas Gottschalk (rechts) wird in einem Buchladen vorgeführt. Dort entdeckt er seine Autobiografie zum Ramschpreis. (SWR/Kimmig Entertainment)

Mitgebracht nach Mecklenburg-Vorpommern hat Cantz die 20 lustigsten Filme mit der versteckten Kamera, die im vergangenen Jahr Furore machten. Immer wieder gelang es ihm, Prominente wie Cathy Hummels oder die BVB-Stars Marco Reus, Julian Brandt, Mats Hummels aufs Glatteis und in tückische Fallen zu locken. Thomas Gottschalk wird in einem Buchladen vorgeführt. Dort entdeckt er seine Autobiografie zum Ramschpreis. Und man lernt Max Giesinger, der sonst auch bei Großkonzerten wie die Ruhe selbst wirkt, komplett verunsichert kennen, als er bei den letzten Vorbereitungen für einen Fallschirmsprung - angeleitet von einem sehr dubiosen „Profi“ - begleitet wird. Außerdem darf man unter anderem noch einmal miterleben, wie Cantz und Co. mit dreisten Technik-Manipulationen den sonst so abgeklärten „Gefragt - gejagt“-Moderator Alexander Bommes in dessen ARD-Quizshow aus der Fassung bringen.