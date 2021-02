Juri (Noah Saavedra, rechts) spielt mit dem Tod (Marko Mandić) Russisches Roulette. (ZDF/ARTE/Komplizen Film/Jieun Yi)

Juri (Noah Saavedra) ist noch jung, aber die Angst vor dem Tod ist dennoch sein ständiger Begleiter. Panikattacken machen ihm das Leben schwer, und man weiß nicht, ob zu Recht oder nicht. Bis ihm auf einmal tatsächlich der Sensenmann gegenübersteht. Zumindest behauptet der Mann mit den dunklen Augenringen, gespielt von Marko Mandić, er sei der Tod. Fortan begleitet er Juri durch die Nacht und ist auch an seiner Seite, als der junge Mann sich in Nina (Vanessa Loibl) verliebt.

Xaver Böhm ist eigentlich Künstler, drehte Musikclips und kurze Animationsfilme. Mit „O Beautiful Night“ wagt er sich nun an seinen ersten langen Spielfilm. Das Werk lief gleich zweimal in den Kinos: als farbiger Film und als Version in Schwarzweiß. ARTE zeigt die Farbversion zu später Stunde nun erstmals im Free-TV. „Bereits beim Schreiben des Drehbuches wünschte ich mir eine märchenhaft überhöhte Nacht. Ich war nicht sicher, ob der Film in leuchtenden Farben oder einem modernen Neon-Noir-Schwarzweiß mehr Spaß machen würde. So bin ich nun überaus glücklich, beide Versionen präsentieren zu können“, erklärte der Filmemacher zum Kinostart des Dramas 2018.

In einer Peepshow-Kabine trifft Juri auf Nina (Vanessa Loibl). (ZDF/ARTE/Komplizen Film/Jieun Yi)

Bei den Kritikern erntete das Filmdebüt des 36-Jährige positive Rezensionen - und sogar einen Preis: Beim Imagine Film Festival in Amsterdam wurde „O Beautiful Night“ 2019 mit dem Méliès d'argent für den besten europäischen fantastischen Film ausgezeichnet.