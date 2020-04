Das Konzentrationslager Dachau war das erste Konzentrationslager der SS. Hier wurden 200.00 Gefangene interniert, über 40.000 wurden ermordet. Der Film "24 Stunden Dachau" dokumentiert anlässlich der Befreiung vor 75 Jahren am 29.04.1945 die Sicht auf das KZ gestern und heute. (ZDF / Kathrin Beck)

Vor 75 Jahren, am 29. April 1945, wurde das Konzentrationslager Dachau von Soldaten der 07. US-Armee befreit. Aus diesem Anlass sendet der Dokumentationskanal ZDFinfo den Film „24 Stunden Dachau“ von Uli Weis und Kathrin Beck (Mittwoch, 15. April, 20.15 Uhr), der nicht nur an die Geschichte dieses Lagers erinnert, sondern auch die Reaktionen der zumeist jüngeren Besucher von heute zeigt. Etwa 800.000 Touristen kommen jedes Jahr, um die Gedenkstätte zu besichtigen.

Nicht zuletzt werden in dem sehenswerten Beitrag aber auch Einheimische, die mit der Erinnerung leben müssen, zu ihrem Umgang mit der Geschichte befragt. In Dachau, dem ersten deutschen Konzentrationslager der SS, waren seit 1933 etwa 200.000 Gefangene interniert, von Historikern wurden 41.500 Tote gezählt. Während Mitglieder eines Dachauer Trachtenvereins neuerliche Millioneninvestitionen in die Gedenkstätte für abträglich halten, urteilt der betagte Zeitzeuge und Holocaust-Überlebende Georg Stefan Troller - er war damals US-Vernehmungsoffizier - äußerst hart: Schon bei der Befreiung hätten sich Einheimische unter Tränen angesichts der Berge von Leichen selbst als Opfer gesehen. Das sei wohl bis in die Gegenwart so geblieben.