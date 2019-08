Werner Schmidbauer (links) und Harry G trafen sich im April vergangenen Jahres zu einem gemeinsamen "Gipfeltreffen". (BR / Werner Schmidbauer)

Es ging hoch auf den Schwarzenberg bei Fischbachau. Werner Schmidbauer, der prominente Begleiter bereits seit 2003 zu sehr persönlichen „Gipfeltreffen“ führt, und der Comedian Harry G hatten auf ihren Weg auf immerhin 1.188 Meter Höhe viel Zeit für ein intensives Gespräch. Schmidbauer stellt Harry, der als Youtuber bekannt wurde und tatsächlich Markus Stoll heißt, zunächst als „Bayerns giftigsten Grantler“ vor. Weit waren sie bei ihrem Aufstieg von 2018, der nun erneut im Bayerischen Fernsehen zu sehen ist, noch nicht gekommen, da war schon klar: So giftig ist der Harry dann doch nicht. Weil: „Meine Mama ist der beste Mensch auf der ganzen Welt“, lobt der Sohn. Und der eigentliche Grantler war sowieso ein gewisser Harald Gmeinwieser, „ein Spezl von meinem Vater“. Für seine Youtube-Videos habe der Comedian sich bei dessen Namen bedient, weil er einen gebraucht hätte. „Der war unglaublich dominanter Typ, so ein richtig bayerischer Grantler.“

Schmidbauer entlockt dem Komiker noch einiges aus dessen Kindheit zwischen Regensburg in der Oberpfalz und den Wochenenden am Schliersee in Oberbayern. Über den übersteigerten Brunch-Kult in München darf sich der angekündigte Grantler dann aber doch noch aufregen. Oben am Gipfel bei Weißbier und Fleischpflanzl hatte er sich wieder beruhigt.