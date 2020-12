Lassen sich auf die erste Mehrgenerationen-Show des neuen Jahres ein (von links): Günther Jauch, Nena, Kai Pflaume, Olli Dittrich und Ulrich Wickert. (NDR/Thorsten Jander)

Das fängt ja gut an. Ans neue Jahr knüpfen sich viele Hoffnungen. Da passt der Song „Zurück in die Zukunft“ natürlich perfekt zum Auftakt von „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“. Die 80er-Jahre-Ikone Nena ist Gast in der beliebten ARD-Mehrgenerationenshow von Kai Pflaume. Und sie hat ihr neues Album „Licht“ mit dem hoffnungsfrohen Zukunftslied mitgebracht.

Alles Käse: Kann Ulrich Wickert seiner Nase noch trauen?

Kai Pflaume hat für die Käse-Challenge ein stilvolles Bühnenbild aufbauen lassen. (NDR/Thorsten Jander)

Allerdings muss sich Nena ihren Musikauftritt natürlich im Duell „erarbeiten“. Sie tritt in einer Challenge gegen den gerade mal zwölfjährigen Ben an. Er ist zwar weit entfernt von den Achtzigern, behauptet aber, dass er die prägenden Pop-Songs der Epoche jeweils schneller erkennt als die Sängerin. Die Anspielzeit für die Songs beträgt dabei jeweils nur eine Sekunde.

Zu einem harten Wettkampf muss auch RTL-Moderator Günther Jauch antreten. Er behauptet von sich, dass er beim Ertasten von Kotflügeln und Hecklampen so ein gutes Fingerspitzengefühl mitbringt, dass er den zehnjährigen Tom beim Oltimer-Erkennen-Spiel schlagen kann.

Kai Pflaume startet durch - im Corona-bedingt etwas beschaulicheren Studio-Ambiente. (NDR/Thorsten Jander)

Bei seinem Genießer-Wissen (und mit seiner prominent ausgeprägten Nase) ist der langjährige „Tagesthemen“-Modeator Ulrich Wickert gefordert. Die zehnjährige Johanna behauptet, dass sie mehr französische Käse-Sorten am Geruch erkennt als der Frankreich-Fan Wickert.

Weitere Gäste der Show sind unter anderem Olli Dittrich, Leon Draisaitl, Judith Williams und Dagmar Wöhrl sowie Jürgen Vogel in der wiederkehrenden Action-Disziplin „Klein gegen Vogel“.