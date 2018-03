Seit 1991 moderierte Martin Haas die Nachrichten des "SAT.1-Frühstücksfernsehens". Er verstarb jetzt völlig überraschend im Alter von 55 Jahren. (SAT.1/Davids)

SAT.1-Moderator Martin Haas ist tot. Er sei im Alter von nur 55 Jahren verstorben, teilte der Münchner Sender mit. Haas moderierte seit 1991 die Nachrichten des „SAT.1-Frühstücksfernsehens“ und war der dienstälteste Moderator des Senders.

„Ich bin geschockt und sehr traurig“, so SAT.1-Geschäftsfüher Kaspar Pflüger in einer Mitteilung. „Martin war nicht nur ein wichtiger Teil des 'SAT.1-Frühstücksfernsehens', sondern für mich auch die absolute Verkörperung sympathischer Nachrichten. Er wird uns und unseren Zuschauern sehr fehlen.“ Jürgen Meschede, Chefredakteur des „SAT.1-Frühstückfernsehens“, zeigt sich ebenfalls schockiert von dem überraschenden Todesfall: „'Martin war ein ganz feiner Mensch'. Dieser Satz ist heute am häufigsten auf den SAT.1-Fluren zu hören. 27 gemeinsame Jahre. Ein Freund, ein großartiger Kollege, ein Nachrichten-Profi durch und durch. Und vor allem: ein ganz feiner Mensch.“

Woran der 2,01 Meter große Haas, der 1962 in Aalen zur Welt kam, starb, ist noch nicht bekannt.