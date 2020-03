Der Grimmepreis für "Prince Charming" ist bereits beschlossene Sache. Ab 20. April wird Nicolas Puschmanns Suche nach dem Mann fürs Leben auch im Free-TV ausgestrahlt. (TVNOW / Arya Shirazi)

Es ist eine wahre Erfolgsgeschichte: Die erste Gay-Datingshow im deutschen Fernsehen, „Prince Charming“, erhält am 27. März den begehrten Grimmepreis. Nachdem die Suche Nicolas Puschmanns nach dem Mann fürs Leben im Oktober vergangenen Jahres zunächst nur über das Streamingportal TVNOW gezeigt wurde, erlebt die Sendung ab 20. April auch ihre Feuertaufe im Free-TV - und zwar im Rahmen der neuen „Date Night“ am Montagabend um 22.15 Uhr bei VOX. Nach dem großen Erfolg der Sendung wurde eine zweite Staffel bereits angekündigt, die noch im Frühjahr im Free-TV starten soll.

Das erfolgreiche Format ist aber nur eine Hälfte der „Date Night“, wie der Sender am Freitag bekannt gab. Vervollständigt wird der romantische Programmschwerpunkt mit einem Spin-off von „First Dates - Ein Tisch für zwei“. In der Blind-Datingshow führt Gastgeber Roland Trettl seit zwei Jahren bei gutem Essen und netten Gesprächen einsame Singles zusammen. Nun setzt VOX die beliebte Sendung mit dem Spin-off „First Dates Hotel“ (20.15 Uhr) fort. Darin lernen sich Singles bei einem Urlaub in einem französischen Boutiquehotel kennen. Mit dabei sind wie gewohnt Trettl und sein Team.