Mit Publikum, ohne Maske: BRIT Awards finden live statt

teleschau

Am 11. Mai werden in London die BRIT Awards verliehen. Die Veranstaltung soll vor 4.000 Zuschauern in der Londoner O2 Arena stattfinden. Damit sei die Verleihung Teil eines Forschungsprojekts der Regierung, heißt es.