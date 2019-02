Neue Pokémon-Titel

Mit „Schwert“ und „Schild“: Nintendo kündigt neue „Pokémon“-Spiele für Switch an

Robert Bannert

Nach den eher ernüchternden Pokémon-Spielen „Let's Go, Evoli!“ und „Let's Go, Pikachu“ scheinen Monster-Trainer mit Switch jetzt endlich zu bekommen, was sie sich gewünscht haben: Nintendo kündigt die extra für Switch entwickelten Editionen „Schwert“ und „Schild“ an.