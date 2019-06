Andreas Klinner moderiert das "ZDF spezial" live von der "75 Jahre D-Day"-Gedenkveranstaltung in Portsmouth. (ZDF / Jana Kay)

Es war auf einer entscheidenden Sitzung in der Nacht des 5. Juni 1944 um 4.15 Uhr. Der damalige US-General Dwight D. Eisenhower gab grünes Licht für den Start der Landung alliierter Truppen in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Zuvor musste sie wegen schlechter Wettervorhersagen immer wieder verschoben werden.

Zum 75. Jahrestag der wohl Kriegs-entscheidenden Invasion alliierter Truppen im Nordwesten Frankreichs finden in Großbritannien und Frankreich zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Den Auftakt der „D-Day“-Zeremonien bildet die offizielle britische Gedenkfeier in Portsmouth. Von der internationalen Zeremonie berichtet ein „ZDF spezial“ am Mittwoch, 5. Juni 2019, 12.10 Uhr, live.

Ihr Verhältnis gilt nicht als besonders gut. Bei der britischen Gedenkfeier zum D-Day vor 75 Jahren treffen US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Merkel mal wieder aufeinander. (2017 Getty Images)

ZDF-Moderator Andreas Klinner führt durch die 110-minütige Sendung aus dem Süden Englands. Mitglieder der britischen Königsfamilie sowie zahlreiche Staats- und Regierungschefs werden vor Ort sein. Darunter sind der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und Kanadas Premierminister Justin Trudeau. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel reist nach Portsmouth. Durchaus interessant könnte ihr Aufeinandertreffen mit dem ebenfalls anwesenden US-Präsidenten Donald Trump werden. Merkel hatte Trump erst kürzlich bei ihrer viel beachteten Rede an der Harvard Universität in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts kritisiert - ohne jedoch dessen Namen zu nennen.

Im Programm des „ZDF spezial“ sind neben der Live-Berichterstattung auch Beiträge zu sehen, die die historischen Hintergründe rund um den 6. Juni 1944 beleuchten. Als Studiogast gibt Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Uni Potsdam, Einblicke in die Abläufe des D-Days vor 75 Jahren, an dem die lange geplante Eröffnung einer Westfront der Anti-Hitler-Koalition umgesetzt wurde.