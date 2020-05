Neue Verbündete: The Flash (Ezra Miller, links), Batman (Ben Affleck) und Wonder Woman (Gal Gadot) kämpfen gemeinsam. (ProSieben / Warner Bros.)

Superman ist tot. Im Kampf gegen Doomsday ließ der große Held am Ende von „Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016) sein Leben. Nun, da der Beschützer der Menschheit nicht mehr lebt, versucht der außerirdische Herrscher Steppenwolf, sein finsteres Reich auf die Erde auszudehnen. Grund genug für Batman und Wonder Woman, sich Unterstützung zu suchen. Unterstützung von Wesen, die genauso außergewöhnlich und stark sind wie sie - und genauso eigensinnig. Was also wird wohl die größere Herausforderung für die Mitglieder der „Justice League“ sein, die 2017 zum ersten Mal gemeinsam kämpften - die Welt zu retten oder zusammenzuarbeiten? Die Free-TV-Premiere bei ProSieben sorgt für Aufklärung.

Dass Wonder Woman (Gal Gadot) eine durchaus umgängliche, teamfähige Kriegerin ist, stellte sie in ihrem unglaublich erfolgreichen Solo-Abenteuer eindrucksvoll unter Beweis. Aber Batman (Ben Affleck)? Der finstere Einzelkämpfer, der nie mürrischer schien als in „Batman v Superman: Dawn of Justice“? Der muss bei seinem Versuch, den Thronerben von Atlantis zu rekrutieren, feststellen, dass es mit Aquaman (Jason Momoa) einen Kraftprotz gibt, der noch mehr Wert auf seine Eigenständigkeit legt als er selbst. Dem blitzschnellen Flash (Ezra Miller) fehlt es hingegen nicht an Enthusiasmus, wohl aber an Kampferfahrung. Und Cyborg (Newcomer Ray Fisher), eine Mischung aus Mensch und Maschine, müsste erst mal mit sich selbst zurechtkommen, bevor er sich auf andere einlassen kann.

Bruce Wayne (Ben Affleck) und Arthur Curry (Jason Momoa, rechts) sind sich auf Anhieb sympathisch ... (ProSieben / Warner Bros.)

Nur Superhelden-Durchschnitt

Regisseur Zack Snyder führt in „Justice League“ gleich drei neue Hauptcharaktere auf einmal ein - und wird leider keinem davon gerecht. Was nicht heißen soll, dass das DC-Heldentreffen ein schlechter Film ist. Bis in die kleinsten Nebenrollen besetzt mit Hochkarätern wie Amy Adams (Lois Lane), Jeremy Irons (Batmans scharfzüngiger Butler Alfred) und J.K. Simmons (Commissioner Gordon), gibt es an den schauspielerischen Leistungen nichts auszusetzen. Die Reibereien zwischen den Mitgliedern der neuen Heldenliga sind durchaus witzig, und die traditionsreichen Figuren des DC-Universums genießen bei Fans ohnehin einen großen Kredit.

Blitzschnell und blitzgescheit: Wenn er nicht gerade The Flash ist, studiert Barry Allen (Ezra Miller) am Central City College Strafrecht. (ProSieben / Warner Bros.)

Das größte Problem der „Justice League“ besteht im Grunde genommen darin, dass das Zielpublikum das alles schon mindestens einmal gesehen hat - nur etwas besser. Man muss „Guardians of the Galaxy“ nicht für das Comic-Film-Nonplus-Ultra halten, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Wortgefechte dort schlagfertiger klangen. Und wenn die Kamera in einer Kampfsequenz mal wieder in Zeitlupe geht und die überbordenden Actionszenen auch aus jedem zweiten Computerspiel stammen könnten, kommt man schon ins Grübeln, ob Zack Snyder noch immer der Action-Visionär ist, als der er sich 2006 mit „300“ positionierte.

Noch in diesem Jahr wird es Superhelden-Nachschub aus dem Hause DC geben - vorausgesetzt die Corona-Krise macht dem Kinostart von „Wonder Woman 1984“ nicht erneut einen Strich durch die Rechnung. Bereits zweimal musste der Starttermin wegen der Pandemie verschoben werden. Aktuell ist er für August 2020 terminiert. In der Hauptrolle der taffen Titelheldin ist erneut Gal Gadot zu sehen.