Urlaubsbetrügern auf der Spur: Reporter Peter Giesel reist mit seinem Team um die Welt, um Diebe und Abzocker zu entlarven. (kabel eins)

Er selbst sieht die Ferienzeit als besonders „wertvoll“ an. Gerade deshalb ärgere es Peter Giesel besonders, wenn Urlauber hinters Licht geführt werden oder windigen Betrugsmaschen etwa von unseriösen Ausflugsanbietern im Ausland auf den Leim gehen. „Gibt es Ärger während der Ferien, sehen das viele als Urlaubstag minus eins“, so der „Abzock-Jäger“ bei kabel eins.

Damit genau dies nicht geschieht, hat Giesel sich wieder auf die Lauer gelegt. In fünf neuen Folgen seines Reportageformats filmt er mit der versteckten Kamera erneut die Machenschaften einiger Urlaubsbetrüger. Und von diesen gibt es gerade in den Lieblingsreisezielen vieler Deutsche einige. Giesel zeigt unter anderem, wie Restaurants mit Mondpreisen für einfache heimische Speisen abzocken oder die Qualität einiger Hotels längst nicht den im Katalog dargestellten Vorgaben entsprechen.

Reporter Peter Giesel schlüpft an Touristen-Hotspots selbst in die Rolle der Urlauber, entlarvt Nepp und Gaunereien mit versteckter Kamera und konfrontiert die Täter anschließend mit der Wahrheit. (kabel eins)

Giesels Aufklärungssendung über Urlaubsfallen, die seit 2015 zu sehen ist und in der letzten Staffel im vergangenen Jahr bis 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer erreicht hat, ist auch deswegen so beliebt, weil der „Abzock-Jäger“ die Verantwortlichen für Nepp auch immer zur Rede stellt. So hat er unter anderem schon erreicht, dass Restaurants ihre Preise oder Hotels ihre Sterne-Bewertungen senken mussten.