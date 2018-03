Frei.Wild - Rivalen und Rebellen

Freundschaft, Leidenschaft, Beharrlichkeit. Das seien die drei größten Stärken der Band, erklärt Philipp Burger. Er ist Sänger, Songwriter und Gitarrist von Frei.Wild, jener umstrittenen Südtiroler Rockgruppe, die inzwischen die größten Hallen füllt und spätestens durch die Kontroversen rund um den Musikpreis Echo auch jenseits der Rockerszene zu enormer Bekanntheit kam. Nominiert und ausgeladen, boykottiert und ausgezeichnet. Die Meinungen gehen auseinander. Und daran wird sich mit dem neuen Album „Rivalen und Rebellen“überhaupt nichts ändern.

„Mit dieser Band kann man keine Verlierermäuler füttern.“ Klare Worte, gleich im Opener „Zwischen allen Fronten“. Ganz munter und wie gewohnt mit gesundem Selbstbewusstsein gesegnet hüpft das Wild über die Wiese. „Subtil“ ist ein Fremdwort für Frei.Wild, das Provozieren gehört zum guten Ton. Zitat aus „Ich bin nicht heilig“: „Beim harten Fick ist er dabei. Der 'Mieses Stück, ich fick dich'-Schrei. Scheißegal, darf auch mal sein. Fast jeder ist eine Sau, fast jeder ist ein Schwein“. Ein Wildschwein vielleicht? Die Schimpftiraden-Variante gibt es ebenfalls, besonders eindrucksvoll vorgetragen gegen Ende der 26 Songs umfassenden Doppel-CD: Dass sich hinter „Fick Dich und verpiss Dich“ keine Ballade verbirgt, lässt schon der Titel erahnen. „Erstens: Du bist ein Arschloch. Zweitens: warst immer ein Arschloch. Drittens: Du bleibst ein Arschloch.“ Ist ja gut.

Man wird wieder reden über Frei.Wild, auch wenn sie auf ihrem neuen Album musikalisch eher Durchschnittsware präsentieren. (3HE)

Ganz schön vulgär, was Burger da so von sich gibt - aber wie steht's um die Musik? Die kommt dann doch recht harmlos daher. Simpler, nur noch selten harter Rock, etwas Punk, etwas Ska, etwas Pop, und der Fokus wird immer schön auf einen einfachen Refrain gelegt. Burger, der nahezu alleine für das Songwriting verantwortlich zeichnet, kann Songs schreiben, keine Frage. Am passabelsten sind sie immer dann, wenn sie auf persönliche Geschichten anstatt auf große Sentimentalität oder platte Zeilen treffen: „Und ich war wieder da“, „Du kriegst nicht eine Sekunde zurück“ oder das mit einem amüsanten Videoclip aufgewertete Stück „Herz schlägt Herz“ sind nicht zu verachtende Deutschrock-Kost.

Bleiben noch die Nummern, welche alleine aufgrund ihrer Texte Aufmerksamkeit erhaschen: Tod, Krieg, Suizid und Vergewaltigung werden in nachdenklicher, Mut zusprechender Form behandelt („Schrei auf, schrei laut“, „Weil kein Krieg für ewig ist“). Eher trotzig wirken hingegen die Songs, in denen Frei.Wild ihre oftmals skeptisch beäugte Heimatliebe propagieren („Auf zum Schwur“), den Mittelfinger-Muskel anspannen („Geartete Künste hatten wir schon“) und mit Sätzen um die Ecke kommen, welche erneut Anlass zu Diskussionen um die Gesinnung der Band geben, die sich selbst als „politisch mittig angesiedelt“ versteht. In den Foren, in den Medien und den Büros: Mit „Rivalen und Rebellen“ werden Frei.Wild, die demnächst auch noch einen eigenen Film drehen wollen, wieder eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Auch ohne musikalische Überflieger.

Frei.Wild auf Tour:

30.03. Pratteln, Z7 (CH, ausverkauft)

31.03. Pratteln, Z7 (CH, ausverkauft)

01.04. Wien, Gasometer (A, ausverkauft)

10.04. München, Olympiahalle

12.04. Oberhausen, König Pilsener Arena

13.04. Bremen, ÖVB Arena

14.04. Hamburg, Barclaycard Arena (ausverkauft)

15.04. Berlin, Velodrom (ausverkauft)

16.04. Leipzig, Arena

18.04. Erfurt, Messehalle

19.04. Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung (ausverkauft)

20.04. Riesa, Sachsenarena

21.04. Frankfurt, Festhalle

25.04. Kiel, Sparkassen-Arena

26.04. Hannover, TUI Arena

27.04. Düsseldorf, ISS Dome

28.04. Freiburg, SICK Arena