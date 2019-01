Oksana Kolenitschenko war einst bei "Deutschland sucht den Superstar" gescheitert. In Hollywood wagt die Luxus-Lady nun einen Neuanfang. (MG RTL D)

Ein „Superstar“ ist sie nicht geworden. Oksana Kolenitschenko scheiterte 2012 als Vorsängerin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Schon nach den Recalls flog sie damals raus. Zu Ruhm und Ehre hat es die 32-Jährige dennoch gebracht. Zumindest in Berlin. In der Bundeshauptstadt betrieb sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Daniel den Club Pearl. Dieser lief so gut, dass die zweifache Mutter sich eine Penthousewohnung, teure Klamotten und ganz viele Taschen leisten konnte.

Für RTL wurde ein „echtes Märchen“ wahr - so nennt der Sender seine neue zweiteilige Doku-Soap, da Kolenitschenko samt Familie nun einen Neuanfang in Hollywood wagt. Ein VIP-Club soll dann sogar Filmstars anlocken. Ob dieses Vorhaben gelingen mag? RTL zeigt es dem geneigten Publikum direkt im Anschluss von „Deutschland sucht den Superstar“ am Dienstagabend. Der Sender verspricht „eine emotionale Reise mit allen Ups and Downs“.