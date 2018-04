Auf dem Rückweg vom Spiel Bayern gegen Gladbach soll es in einem Sonderzug zu einem Sexualdelikt gekommen sein. (dpa)

Wie das Polizeipräsidium Westhessen am Sonntag mitteilte, sei die Bundespolizei am frühen Sonntagmorgen nach Flörsheim zu einem Einsatz gerufen worden. Dort wurde ein Sonderzug angehalten, der auf dem Rückweg nach dem Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach war.

Eine 19-jährige Frau hatte die Beamten telefonisch gerufen. Es soll zu einem sexuellen Übergriff in dem Zug gekommen sein. In Flörsheim wurde die junge Frau in Empfang genommen.

Die Bundespolizisten ermittelten im Anschluss die Personalien von allen Zuginsassen, ingesamt rund 750 Personen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (wk)