Die Story im Ersten: Lügde: Die Kinder, die keiner schützte - Mo. 24.06. - ARD: 22.45 Uhr Die Story im Ersten: Lügde: Die Kinder, die keiner schützte

Monster mit Charisma

Rupert Sommer

Die brisante neue Dokumentation versucht sich an einer ersten Aufarbeitung des Missbrauchsfalls vom Camping-Platz in Lügde-Elbrinxen im Weserbergland - und an einer Erklärung für die vielen haarsträubenden Ermittlungspannen.