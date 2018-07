"Remnant: From the Ashes" spielt in einer finsteren Zukunft, in der die Welt von mythischen Bestien aus anderen Dimensionen überrannt wird. (Gunfire Games / Perfect World)

Unter Hochdruck arbeitet das US-Studio Gunfire Games für Publisher THQ Nordic am dritten Teil der „Darksiders“-Reihe, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Neben dem rabiaten Action-Adventure haben die Texaner bereits ein weiteres apokalyptisches Eisen im Feuer: „Remnant: From the Ashes“. Darin dreht sich alles um das Koop-Zusammenspiel von bis zu vier Freunden. Gemeinsam reist man in verschiedene Dimensionen, um die Welt der Zukunft vor dem Überfall mythischer Kreaturen zu retten und nach dem Ursprung der Monster-Seuche zu fahnden.

Die sich stets dynamisch verändernde Spielwelt hält dafür jede Menge Ressourcen zur Konstruktion und Verbesserung der eigenen Ausrüstungsstücke bereit. Auch der von Survival-Spielen bekannte Basen-Bau wird allem Anschein nach unterstützt.

Die Helden stellen sich dem Grauen online - im Vier-Spieler-Koop-Modus. (Gunfire Games / Perfect World)

„Remnant: From the Ashes“ erscheint 2019 für PC, PS4 sowie Xbox One und kommt über den Free-to-Play-Experten Perfect World. Unwahrscheinlich also, dass es sich um einen klassischen Vollpreistitel handelt: Vermutlich wird die Installation des Spiele-Clients kostenlos sein, während man später für Ingame-Anschaffungen zur Echtgeld-Kasse gebeten wird.