RTL castet mal wieder: Diesmal sucht der Sender glückliche Paare und skrupellose Singles, um die Treue der Liebenden auf die Probe zu stellen. Zu gewinnen gibt's übrigens nix - zu verlieren allerdings schon... (MG RTL D)

„Die Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und geht von einem zum andern“ - das wusste schon Schlagersängerin Connie Francis anno 1964. RTL hat den Inhalt dieser Zeilen nun zum Show-Prinzip erkoren. Denn mit dem neuen Reality-Dating-Format „Temptation Island - Versuchung im Paradies“ will der Kölner Sender ab 2019 wissen, wie glücklich junge deutsche Paare wirklich sind - und wie leicht sie sich von ruchlosen Singles verführen lassen. Aktuell hat der Privatsender dafür einen Casting-Aufruf gestartet. Gesucht werden Pärchen, die fest an ihre gegenseitige Treue glauben und Singles, um die Glücklichen im Urlaubsparadies auf die Probe zu stellen.

Eine traumhafte Insel dient als Location für die Reality-Show. Die Pärchen werden gleich zu Beginn voneinander getrennt und in unterschiedliche Resorts gesteckt, in denen sie beweisen müssen, wie echt ihre Liebe wirklich ist. Denn in den jeweiligen Ferienanlagen werden die vergebenen Frauen fortan von gutaussehenden Singlemännern ins Schwitzen gebracht - attraktive Singlefrauen versuchen derweil die Männergruppe zu bezirzen. Auf zwei Wochen ist das bunte Treiben angesetzt, immer wieder sehen die Kandidaten, wie es auf der anderen Seite der Insel zugeht. Was wird wohl überwiegen: Eifersüchteleien, Seitensprünge, Rachegelüste oder moralische Standfestigkeit?

Von „Adam sucht Eva“über „Bachelor in Paradise“ war es bis zu „Temptation Island“ wohl kein weiter Weg für RTL. Wo bei allen Moralaposteln schnell die Alarmglocken läuten, dürften Fans trashiger Dating-Formate vor Freude in die Hände klatschen. Mit der Koproduktion von RTL und TV NOW, dem Videoportal der RTL Mediengruppe, soll zudem ein weiterer Vorstoß in Video-on-Demand-Gefilde stattfinden. Für die Zukunft ist angedacht, dass TV NOW sein VoD-Angebot maßgeblich erweitert - „Temptation Island“ soll hierbei einen ersten wichtigen Schritt markieren.