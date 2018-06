"Donna Leon - Das Gesetz der Lagune": Commissario Brunetti (Uwe Kockisch, links) und Sergente Vianello (Karl Fischer) haben eine harte Nuss zu knacken. (ARD Degeto / Martin Menke)

Eine Explosion im Hafen fordert zwei Menschenleben. Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) kommt in „Donna Leon - Das Gesetz der Lagune“ nach der Obduktion der Leichen ein schlimmer Verdacht: Die getöteten Fischer sind Mordopfer. Der venezianische Polizist ist zwar ein liebender Vater und Ehemann, doch in der Episode von 2006 beginnt seine Frau Paola (Julia Jäger) an der Loyalität ihres Gatten zu zweifeln. Seine elfenhafte Sekretärin Elettra (Annett Renneberg) ermittelt undercover, und der Kommissar ist in ständiger Sorge um seine schöne Kollegin. Der in der Buchreihe an zehnter Stelle erschienene Fall ist eine der melancholischsten Geschichten der in New Jersey geborenen Schriftstellerin Donna Leon. Das Erste zeigt den Krimi nun in einer Wiederholung.

Direkt im Anschluss darf Brunetti auch gleich weiter ermitteln: In „Donna Leon - Sanft entschlafen“ (2004) sterben alte Menschen in einem kirchlich geleiteten Altenheim eines nicht natürlichen Todes. Mancher Priester und manche Nonne geraten da in argen Verdacht ...

"Donna Leon - Das Gesetz der Lagune": Signorina Elettra (Annett Renneberg) ahnt nicht, dass der junge Fischer Carlo Targhetta (Tim Bergmann) ihr nicht die Wahrheit sagt. (ARD Degeto / Martin Menke)

Bei beiden Krimis zeichnete der Münchner TV-Veteran Sigi Rothemund für die Regie verantwortlich. Den 25. Fall „Donna Leon - Ewige Jugend“ hat der Regisseur im letzten Monat abgedreht. Die Fernseh-Ausstrahlung wird wohl erst im nächsten Jahr erfolgen.