Im U-Boot des dänischen Ingenieurs Peter Madsen kam Kim Wall ums Leben. (TLC)

Es ist ein Fall, der die Öffentlichkeit seit über einem halben Jahr aufwühlt: Was geschah mit der schwedischen Journalistin Kim Wall, nachdem sie am 10. August 2017 den dänischen Ingenieur und Erfinder Peter Madsen in seinem U-Boot „Nautilus“ besuchte? Die Details, die in den vergangenen Wochen vor Gericht verhandelt wurden, scheinen einem Thriller entsprungen: Das U-Boot sinkt defekt, Madsen überlebt, Wall wird vermisst - bis ihre zerstückelte Leiche an verschiedenen Stellen angespült wird. Madsen wird festgenommen und angeklagt. Bis jetzt bestreitet der als eigenwillig geltende Erfinder den Mord ab und redet von einem Unfall, ändere seine Aussagen nach seiner Festnahme jedoch mehrmals und verstrickte sich in Widersprüche.

TLC rekonstruiert die schrecklichen Ereignisse nun, wenige Tage vor der Urteilsverkündung am 25. April, in einer zweiteiligen Dokumentation unter dem Titel „Tatort U-Boot - Der Fall Kim Wall“. Die beiden Teile, die der Sender am Donnerstag, 19. April, ab 20.15 Uhr, als Free-TV-Premiere zeigt, beschäftigen sich mit den bislang bekannten Fakten, mit den Geschehnissen an Bord und der zwielichtigen Person Madsen. Zu Wort kommen dabei die Ermittler, Journalisten sowie Bekannte und Ex-Geliebte des mutmaßlichen Mörders. Madsen hatte zahlreiche Affären, die Staatsanwaltschaft zeichnete das Bild eines Mörders mit sadistischen sexuellen Fantasien.

Die Doku, die TLC in deutscher Erstausstrahlung und exklusiv im Free-TV zeigt, „rekonstruiert die Geschehnisse des unfassbaren Verbrechens“, heißt es in der Ankündigung des Senders.