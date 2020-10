Ein zehnjähriges Mädchen wurde 1986 brutal ermordet. Zeugen sahen vor ihrem Tod einen Unbekannten, der mit ihr sprach und ein grünes Auto fuhr. Auch fast 35 Jahre nach der Mord ist dieser mysteriöse Fremde nicht gefunden. (ZDF / Saskia Pavek)

Das Gesetz ist eisern. Seit 1979 gilt in Deutschland: Mord verjährt nicht. Auch wenn es Fälle gibt, die mitunter jahrelang ungeklärt bleiben, werden sie nicht beiseitegeschoben. Damit Mörder ihrer Strafe nicht entkommen, rollen Ermittler sogenannte Cold-Case-Fälle immer wieder auf. Das gilt auch, wenn in einem Mordfall angeblich alle Spuren abgearbeitet sind. Die Hoffnung liegt darin, dass sich beispielsweise die Technik weiterentwickelt. Neue Erkenntnisse etwa durch DNS-Analysen könnten nachträglich Hinweise auf die Tat, das Motiv und nicht zuletzt auf den Täter liefern. In einer Spezial-Ausgabe von „Aktenzeichen XY“ weist der Fahndungsklassiker mit Moderator Rudi Cerne nun auf genau solche Mordfälle hin, die jahrelang bislang nicht gelöst werden konnten. Durch die öffentliche Fahndung in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei könnten beispielsweise ehemalige Mitwisser angesprochen werden, die sich seinerzeit etwa aus persönlichen Gründen nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt hatten.

Ein Filmbeitrag stellt diesmal das Verschwinden eines zehnjährigen Mädchens nach. Das Kind wurde 1986 tot aufgefunden. Ihr Mörder hat sie sexuell missbraucht und stranguliert. Die Polizei setzt jetzt ihre Hoffnungen darauf, dass einige Zeugen, den Täter gesehen haben. Es heißt, der mysteriöse Fremde sei in einem grünem Auto unterwegs gewesen.

Eine Zeugin sah eine zehnjährige Bekannte mit einem fremden Mann. Kurz darauf wurde das Mädchen zunächst vermisst und später von Angehörigen ermordet aufgefunden. Ist der Fremde der Mörder? Auch fast 35 Jahre nach der Tat kann diese Frage nicht beantwortet werden. (ZDF / Saskia Pavek)

Ein nicht minder grausiger Fall führt zurück in das Jahr 1982. In einer Lavagrube wurde damals die bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche eines Mannes gefunden. Die Identität des Toten stand schnell fest. Doch das Mordmotiv ist auch nach fast 28 Jahren noch ein Rätsel.